30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? TCDD Zafer Bayramı “Ben de Zafer Treni’ndeyim” bileti alma ekranı
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında TCDD "Ben de de Zafer Treni’ndeyim" etkinliğini başlattı. Dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Zafer Treni’nde yolculuk etmek isteyen kişiler hatıra biletine sahip olabilecekler. 30 Ağustos Zafer Treni Hatıra Bileti, "zafertreni.com" internet sitesinden oluşturulacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? İşte, TCDD 30 Ağustos Zafer Bayramı “Ben de Zafer Treni’ndeyim” bileti alma ekranı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı “Ben de Zafer Treni’ndeyim” bileti bu anlamlı gün için etkinlikler kapsamında yer aldı. “Ben de Zafer Treni’ndeyim” demek isteyenler “zafertreni.com” adresine girerek isim ve soy isim bilgileri ile 99. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti alabilecekler. İnternet sitesinde yer alan ekranda isim bilgisi doldurulduktan sonra oluşturulan Zafer Bileti sosyal medya platformlarında da paylaşılabilecek.
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30 AĞUSTOS ZAFER BİLETİ NEDİR?
30 Ağustos dolayısı ile oluşturulan https://www.zafertreni.com/ internet sitesinden Zafer Bileti ile ilgili bilgiler ver aldı. TCDD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle; 29 Ağustos Pazar günü Ankara’dan Dumlupınar’a hareket edecek “ZAFER TRENİ” Mustafa Kemal Paşa’nın 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar da söylediği “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” Sözlerinden ilhamla “YÜKSELEN YENİ NESİL” temsilcilerini milli mücadelemizin yüzüncü yıl etkinliklerinin merkezine almak gayesiyle; Cumhuriyeti kuranların izinde, Cumhuriyeti yükseltip yaşatanların desteği ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinin esin kaynağı, Sivas Kongresi’nde “Ya istiklâl, ya ölüm!” kararının alınmasının öncüsü 18 yaşındaki Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet çizgisinde, ülkemizi yükseltip yaşatma iradesi olanlar, Kemalettin Kamu’nun “Dumlupınar Yolunda” şiirindeki gibi Zafer Treninde yerlerini alıyor.
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30 AĞUSTOS ZAFER TRENİ BİLETİ NASIL ALINIR?
30 Ağustos’ta “Ben de Zafer Treni’ndeyim” hatıra bileti almak isteyenler“zafertreni.com” adresine girerek ad ve soyadını yazarak hatıra biletlerini oluşturabilirler.
Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharrebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe'ye geçti.
26 Ağustos'ta 04.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı.
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İlk gün 1. Ordu birlikleri Büyük Kaleciktepe'den Çiğiltepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede birinci hat mevzilerini ele geçirdi.
27 Ağustos Pazar günü Afyonkarahisar, 8. Tümen tarafından kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta da devam eden muharebede düşmanın 5. tümeni etkisiz kılındı.
29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasını kararlaştırdı ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için önlemler alındı.
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Onun bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti.