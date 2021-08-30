30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? TCDD Zafer Bayramı “Ben de Zafer Treni’ndeyim” bileti alma ekranı

30 AĞUSTOS ZAFER BİLETİ NEDİR? 30 Ağustos dolayısı ile oluşturulan https://www.zafertreni.com/ internet sitesinden Zafer Bileti ile ilgili bilgiler ver aldı. TCDD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle; 29 Ağustos Pazar günü Ankara’dan Dumlupınar’a hareket edecek “ZAFER TRENİ” Mustafa Kemal Paşa’nın 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar da söylediği “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” Sözlerinden ilhamla “YÜKSELEN YENİ NESİL” temsilcilerini milli mücadelemizin yüzüncü yıl etkinliklerinin merkezine almak gayesiyle; Cumhuriyeti kuranların izinde, Cumhuriyeti yükseltip yaşatanların desteği ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinin esin kaynağı, Sivas Kongresi’nde “Ya istiklâl, ya ölüm!” kararının alınmasının öncüsü 18 yaşındaki Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet çizgisinde, ülkemizi yükseltip yaşatma iradesi olanlar, Kemalettin Kamu’nun “Dumlupınar Yolunda” şiirindeki gibi Zafer Treninde yerlerini alıyor.