30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından halk oyunları oynandı, mehteran gösterileri yapıldı. Kutlamalar Vali Bilmez ve Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu'nun Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan halkı tebriği ile devam etti. Bu sırada Vali Bilmez, kutlamaları izleyen asker üniformalı 14 aylık Çınar Varlık'ı kucağına alarak sevdi. Tören geçidi ile kutlamalar sona erdi.