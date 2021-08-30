30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların tören geçişi, renkli görüntülere sahne oldu, mavi bereliler caddede marşlar söyleyerek yürüdü.
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bolu’daki kutlamalar Anıtpark’ta başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla kent meydanındaki törene geçildi.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, tören birlikleri ve vatandaşların bayramlarını kutladı.
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Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.
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KOMANDOLARDAN TÖREN GEÇİŞİ
Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye’nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların geçişi ilgi gördü. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.
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Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında halk da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu.
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VAN, BİTLİS VE HAKKARİ'DE 30 AĞUSTOS COŞKUSU
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Van, Bitlis ve Hakkari'de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan halkın bayramını kutlayan Vali Bilmez, kutlamaları izleyen asker üniformalı 14 aylık Çınar Varlık'ı kucağına alarak sevdi.
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Van Valiliği'nce düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekili İrfan Kartal, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ilçe kaymakamları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdulah Şevli, Van İl Jandarma Komutan Vekili Albay Bülent Mercimek, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından halk oyunları oynandı, mehteran gösterileri yapıldı. Kutlamalar Vali Bilmez ve Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu'nun Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan halkı tebriği ile devam etti. Bu sırada Vali Bilmez, kutlamaları izleyen asker üniformalı 14 aylık Çınar Varlık'ı kucağına alarak sevdi. Tören geçidi ile kutlamalar sona erdi.
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Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Programın ardından Bitlis Valisi Ustaoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.
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Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törenin ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti.
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SİVAS
Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene vatandaşlar da ilgi gösterdi.
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KÜTAHYA
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.
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Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak şehitler için dua etti.
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Törende "dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıyan ve 1994'te 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz, babasının savaş hatıralarını anlatarak şiir okudu.