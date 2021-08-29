30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri... Türk Bayrağı görselleri
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu erken saatlerden itibaren başladı Her sene ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde en çok merak edilen konularından biri mesajlar oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları seçeneklerini derledik. Sizler de bu mesajlardan birini seçerek iletebilirsiniz. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve Türk Bayrağı görselleri...
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Yarın, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlanacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları diğer milli bayramlarda olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da anılıyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ilk olarak 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilmişti.
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30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.
İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
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Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.
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Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.
Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.
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Zaferlerle dolu şanlı tarihimiz nesiller boyunca taşıdığımız en değerli mirasımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.
Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün zafer bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.