30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri.. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı!
30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri gündemde yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında da gündemde yer alıyor. Milli bayramlardan biri olan bu önemli günde günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuluyor. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyorlar. İşte ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda paylaşılabilecek, günün anlam ve önemine uygun sözleri
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30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri gündemde yer alıyor. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ardından Kurtuluş Savaşı sonunda zafer kazanıldı. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda paylaşılabilecek Atatürk’ün sözleri
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ
Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz (Mustafa Kemal Atatürk)
Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal Atatürk)
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Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir... Mustafa Kemal Atatürk
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Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...