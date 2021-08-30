30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri.. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı!

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.



Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...