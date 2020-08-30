30 Ağustos Süper Loto çekilişi saat kaçta? millipiyangoonline kupon sorgulama ekranı!
Sisal Şans tarafından son olarak yapılan Süper Loto çekilişinde 32 milyon 364 bin 752 lira, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden oynanan kupona isabet etti. Gözler şimdi ise bu gece yapılacak çekilişin sonuçlarında. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto ne zaman çekilecek?
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30 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşecek Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştireceği çekilişte kazandıran numaraların saat kaçta belli olacağı, şans oyunu müdavimleri tarafından merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Haftanın 3 günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek.
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ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.