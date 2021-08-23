30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi gün? İşte güncel bilgiler

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam edecek. İlk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.