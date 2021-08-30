30 Ağustos kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

KARGOLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

Kargoların açık olup olmadığına dair bu yıl herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda kargoların 30 Ağustos tarihinde açık olup olmadığına dair şu açıklamalar yapılmıştı;

Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos 2019 Cuma günü tüm şube ve acenteleri açık olup şubelerimiz 09.00-18.00 saatleri arasında standart işleyişine devam edecektir.

Aras Kargo: Aras kargo'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MNG Kargo: MNG Kargo tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmadı. 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: Sürat Kargo tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmadı. (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.