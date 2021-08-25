30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? İşte 2021 takvimi
Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü heyecanı başladı. 30 Ağustos 2021’de resmi kurumlarda işlem yapacak olanlar veya kısa bir tatil planı yapmak isteyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihi merak ediyor. Peki, 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi?
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Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle pazartesi günü bankalar, PTT’ler, noterler, kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacaklar. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.
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30 AĞUSTOS İLE İLGİLİ İLK KANUN METNİ ŞU ŞEKİLDE ÇIKMIŞTI
1926 yılında çıkarılan ilk kanunun metni şu şekildedir:
“Kanun Numarası: 795 Birinci Madde: İstiklal Muhaberatında zafer-i katiyi temin eden 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi günü cumhuriyet ordu ve donanmasının zafer bayramıdır.
İkinci Madde: Her yıl dönümünde bu bayram günü kuvva-yı berriye, bahriye ve havayiye tarafından tes’id olunur ve müdafaa-i milliye vekâletinin tanzim edeceği programa göre Dumlupınar’da ayrıca merasim-i askeriye icra edilir. Bugünde bilumum devair ile mektepler tatil olunur.
Üçüncü Madde: Bu kanun neşr tarihinden muteberdir. Dördüncü Madde: Bu kanun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1 Nisan 1926”
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Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.