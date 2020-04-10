3 yıllık evlilikbitiyor... Yağmur Sevgi Koysal ile Anıl Yüksel boşanıyor.

“Yağmur Sevgi Koysal, çocuk yapma kararı aldıkları hafta eşinin boşanma davası açtığını öğrenmiştir. Koysal, davalı tarafından defalarca habersiz terk edilmiştir. Anıl Yüksel son olarak eşine fiziksel şiddet uygulamıştır. Koysal, aile birliğini ayakta tutabilmek için saçlarını süpürge etmiştir. 100 bin lira tazminat ve aylık 2 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mahkemeden korunma istiyoruz.”



Anıl Yüksel hakkında da 3 aylık süreyle uzaklaştırma kararı verildi.