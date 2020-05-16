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Haber Giriş: 16 Mayıs 2020 - 10:51,

3 yıllık aşk bitti... Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ayrıldı!

2017'den bu yana aşk yaşayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'den kötü haber geldi.

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Tuba Büyüküstün, 2017 yılında 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2YOLLAR AYRILDI
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YOLLAR AYRILDI

2. Sayfa'nın özel haberine göre, daha önce haklarında bir çok kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, yolun sonuna geldi. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift yollarını ayırdı.

3İLİŞKİ BİTTİ
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İLİŞKİ BİTTİ

Karantina günlerinde kızlarıyla birlikte eve kapanan Büyüküstün, sosyal çevresinden bir tüflü vazgeçemeyen Umut Evirgen ile ilişkisini bitirdi.

4Manidar paylaşım
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Manidar paylaşım

Dün, Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak'ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Büyüküstün, haberlerin ardından Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı.

Tuba Büyüküstün videonun altına "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım... Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken... " notunu düştü.

5
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3 yıllık aşk bitti... Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ayrıldı!

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