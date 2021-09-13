3 yıl uğraştı, 350 bin lira harcadı

“Aracın bu halini görenler şaşırıyorlar, inanmıyorlar. ‘Bu araç, o araç olamaz’ diyenler oluyor. Bugüne gelene kadar kademe kademe bu aracı yaptık. Bu iş sabır işi. 3 yıl bu araca emek verdik ve bu hale getirdik. Yaklaşık 350 bin lira masraf yaptık.”