3 yıl uğraştı, 350 bin lira harcadı

Zonguldak’ta otomobil tamirciliği yapan Kadir Dalkoz, Almanya’da yaşayan yeğeninin hurda olarak satın aldığı 1964 model minibüsü 3 yılda el emeğiyle orijinaline yakın görünüme kavuşturdu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dalkoz’un (58) Almanya’da yaşayan yeğeni Halil Dalkoz, 1964 model hurda minibüs satın aldı. Amcasından aracın tamirini yaparak orijinal haline getirmesini isteyen Halil Dalkoz, minibüsü taşımacılık şirketi aracılığıyla Türkiye’ye gönderdi.
2
Gümrükten çekici yardımıyla Üzülmez Sanayisi’ndeki dükkanına taşınan minibüs için kolları sıvayan Kadir usta, 350 bin lira masraf yaparak aracın kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar baştan aşağı yeniledi.
3
Yaklaşık 3 yılda aracı ilk günkü haline dönüştüren Kadir Dalkoz’un yaptığı minibüs, görenlerin beğenisini topladı.
4
Trafiğe çıkmaya hazır hale getirilen minibüs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kadir ustanın Almanya’daki yeğenine ulaştırılacak.
5
Bu tür araçların nadir bulunduğunu ve değer gördüğünü vurgulayan 44 yıllık oto tamircisi Kadir Dalkoz, şunları söyledi:
6
“Aracın bu halini görenler şaşırıyorlar, inanmıyorlar. ‘Bu araç, o araç olamaz’ diyenler oluyor. Bugüne gelene kadar kademe kademe bu aracı yaptık. Bu iş sabır işi. 3 yıl bu araca emek verdik ve bu hale getirdik. Yaklaşık 350 bin lira masraf yaptık.”
7
“Bu tip araçların parçaları zor bulunoyr. El emeği olduğu için yapımı da uzun sürüyor. Vatandaşlar maalesef bizim kadar sabretmiyor. Bir an önce olmasını istiyor ama sabır işi bu.”
8
“Biz her türlü aracı yapıyoruz. Emek hiçbir zaman parayla ölçülmeyen bir şey. İnsan yaptığı işten zevk alacak. İnsan yapılan işten gurur duymak istiyor ve ben de onu arıyorum.”