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DHA
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 19:01 | 

3 ton sahte peyniri piyasaya süreceklerdi!

Kayseri'de akılalmaz olay yaşandı. İnsan sağlığını hiçe sayan peynir üreticisi yakayı ele verdi. ekiplerin baskını sonrası peynirler piyasaya sürülmeden imha edildi.

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Kayseri'de, sağlıksız koşullarda uygun olmayan hammadde kullanarak, sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin 754 TL para cezası kesilerek, faaliyetleri sonlandırıldı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde bulunan bir işletmenin uygunsuz koşullarda peynir üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.

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Bu kapsamda işletmeye polis ekipleriyle operasyon düzenlendi.

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Yapılan çalışmalarda işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan hammadde kullanarak, sahte peynir ürettiği tespit edildi.

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Operasyonda insan tüketimine uygun olmayan ve onaysız olarak üretildiği tespit edilen 3 ton süt imha edildi.

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İşletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 TL para cezası kesilerek, faaliyetleri durduruldu.

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