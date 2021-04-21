Sınavlar iptal mi edildi, ertelendi mi? Bakan Selçuk’tan yüz yüze sınavlar için açıklama
Sınavlar ile ilgili gelişmeler binlerce öğretmen ve öğrenci tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde 8. ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflar için uzaktan eğitime geçilmiş, okullarda yapılması planlanan ders sınavlarının ise mayıs ayı itibarıyla başlayacağı duyurulmuştu. Artan vakalar ardından sınavların ertelenebileceği iddiaları gündeme geldi. Sınavlar iptal mi edildi, ertelendi mi?
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Artan koronavirüs vakaları ardından sınavlara yönelik açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 3 Mayıstaki sınavlar ertelenecek mi, lise sınavları ne zaman yapılacak?
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ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız" dedi.
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Bakan Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin sınavlarına ilişkin, "Ben 'Her şeyi boş verin.' diyerek hoş görülmekten yana mı olmalıyım? Salgın var, olağanüstü bir durum var, bir, iki, üç sınav değil, bir sınav olsun bakış açısındayım. Tamamen boş verdiğimizde canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların yüzde 90 civarı her şeyi bırakıyor." dedi.