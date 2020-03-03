Canlı ve anlık altın fiyatları 3 Mart 2020 | Altın fiyatları bugün ne kadar?

3 Mart 2020 tarihli altın fiyatları canlı ve anlık olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni haftaya yukarı yönlü seyirle başlamış, gram altın 320 liranın üzerinde işlem görmüştü. Peki, altın fiyatları haftanın ikinci gününde ne kadar oldu? Altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyenler için güncel altın fiyatlarını derledik.