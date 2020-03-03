Canlı ve anlık altın fiyatları 3 Mart 2020 | Altın fiyatları bugün ne kadar?
Yatırımcısını anlık değişimleriyle şaşırtmaya devam eden altın fiyatları mart ayında da vatandaşların yakın takibinde. 3 Mart 2020 tarihinde altın alış-satış kararı verecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak takip etmek istiyorlar. Özellikle gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki son durum anbean araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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3 Mart 2020 tarihli altın fiyatları canlı ve anlık olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni haftaya yukarı yönlü seyirle başlamış, gram altın 320 liranın üzerinde işlem görmüştü. Peki, altın fiyatları haftanın ikinci gününde ne kadar oldu? Altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyenler için güncel altın fiyatlarını derledik.
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Küresel piyasalarda tarih rekoru gören altın fiyatları yeni haftaya düşüş seyrinde başladı. Şubat’ta tarihi zirvesi olan 334 liraya ulaşan gram altın, 313 liraya kadar geriledikten sonra haftanın ikinci gününde 317'ye ulaştı. Gün içinde en düşük 313.8 lirayı gören gram altın en yüksek de 318.5 lira seviyesini test etti.
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Yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünler arasında bulunan çeyrek altını ise bugün 510,23’den alınıp 521,76 TL’den satışa sunuluyor.
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Haftanın ikinci gününde cumhuriyet altını alış fiyatı 2.114,00’den işlem görürken, satış fiyatı ise 2.146,00 TL olarak belirlendi.
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