3 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu

3 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da çok çeşitli fırsat ürünleri yer alıyor. Bu hafta BİM’de Salı günü dekoratif bisküvi yastık 29,90 TL, 12’li far paleti 21,90 TL, maskara 14,90 TL, kalem ruj 14,90 TL, banyo süngeri 6,95 TL, oje 2,95 TL’den satışa çıkarılacak. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde salep 14,90 TL, sıcak çikolata 13,90 TL, kahve kreması 2,50 TL, kaşık çikolata 4,95 TL, filtre kahve 15,90 TL fiyatı ile yer alıyor.