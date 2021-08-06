3 kadın TV'de gördükleri yöntemle ev soydu; kent kart seri numarasından yakalandılar
Adana'da Feda U. (39), eşi vefat edince taziyeye gidip arkadaşlık kurarak güvenini kazandığı Aynur E.’nin (59) evini, kardeşi Ahu U. (30) ve Hatice Y. (37) ile birlikte televizyonda gördüğü yöntemle soydu. Aynur E.’nin evinin anahtarını kopyalayıp çarşaf giyerek girdikleri evden 70 bin TL para ile 80 bin liralık altın çalan şüphelilerin kimlikleri, olayın ardından bindikleri otobüste kullandıkları kent kartların seri numaralarından tespit edildi. Şüphelilerden Hatice Y. ile Feda U. yakalandı, Ahu U.’yu arama çalışmaları sürüyor.