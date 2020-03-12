3 gün 3 gece sürdü! Antalya'da devasa Hint düÄŸünü
"Turizmin baÅŸkenti" olarak nitelenen Antalya, Hindistan ve Åžili'den ailelerin 3 gÃ¼n 3 gece sÃ¼ren yÃ¼ksek bÃ¼tÃ§eli dÃ¼ÄŸÃ¼nlerine ayrÄ± ayrÄ± ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
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Turizm merkezi Belek ve Kundu tesisler bÃ¶lgesindeki iki otelde dÃ¼zenlenen ve her birinin bÃ¼tÃ§esi 1 milyon avronun Ã¼zerinde olan iki dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar aylar Ã¶ncesinden baÅŸladÄ±.Â
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Hindistan ve Åžili'den farklÄ± baharat ve Ã§ok sayÄ±da aÅŸÃ§Ä±nÄ±n da geldiÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼nlerde, binlerce Ã§iÃ§ek kullanÄ±larak dekorlar hazÄ±rlandÄ±. Otellerin sahilinde kurulan platformda, gelin ve damat iÃ§in dini tÃ¶ren yapÄ±ldÄ±.
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GÃ¶rkemli sahne ve dekorlarÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen dÃ¼ÄŸÃ¼nde, davetliler Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±n imzalarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafetler giydi.Â
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Kundu'daki dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in Åžili'den Uttamchandani ve Adwani aileleri hiÃ§bir masraftan kaÃ§Ä±nmayarak beraberlerinde makyÃ¶z, stil danÄ±ÅŸmanÄ± ve yardÄ±mcÄ±larÄ±ndanoluÅŸan 300 kiÅŸilik ekip ve farklÄ± seremonilerde giyecekleri kÄ±yafetler ile Ã¶zel uÃ§akla Antalya'ya geldi.
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Otelin Ã¶nÃ¼nde klasik arabaya binen damat Rajeev Adwani sahil yolundan plaja geldi. Adwani, beraberindekilerle yÃ¼rÃ¼yerek sahilde gelin Roshni Uttamchandani ile buluÅŸtu. Yol gÃ¼zergahÄ±nda Hintli ve TÃ¼rk sanatÃ§Ä±lar gÃ¶steriler yaptÄ±.
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DÃ¼nyada seyahat, havacÄ±lÄ±k ve konaklama sektÃ¶rÃ¼nde en bÃ¼yÃ¼k krizlerden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde, kentteki iki dÃ¼ÄŸÃ¼n de 3 gÃ¼n 3 gece sÃ¼rdÃ¼.
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Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle charter uÃ§uÅŸlarÄ±ndan, transfere, konaklamaya kadar hijyen standartlarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±. Belek'teki dÃ¼ÄŸÃ¼nde Hint sanatÃ§Ä± Sukhbir Singer de sahne aldÄ±.
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"Åžili'den, Antalya'da yapÄ±lmÄ±ÅŸ ilk dÃ¼ÄŸÃ¼n"
DÃ¼ÄŸÃ¼nlerin organizasyonlarÄ±nÄ± yapan Inventum Global'in Kurucu OrtaÄŸÄ± BÃ¼nyat Ã–zpak, gazetecilere, Hindistan'dan Åžili'ye Ã¼Ã§ kuÅŸak Ã¶nce gÃ¶Ã§en bir ailenin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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Åžili'de ekimden bu yana devam eden halk ayaklanmalarÄ±na raÄŸmen dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'de yapmayÄ± baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Ã–zpak, "Ailenin, GÃ¼ney Amerika'dan, Ä°spanya'dan ve Meksika'dan misafirleri var.
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Åžili'den, Antalya'da yapÄ±lmÄ±ÅŸ ilk dÃ¼ÄŸÃ¼n. Seyahat sektÃ¶rÃ¼ tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Ã§ok iyi bir iletiÅŸim kurduk, endiÅŸelerini giderdik ve getirmeyi baÅŸardÄ±k.
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Bu dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in 300, diÄŸer dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in 350 kiÅŸilik davetli geldi. Bunun bÃ¼tÃ§esi 1 milyon avro, diÄŸerinin daha yÃ¼ksek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
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Seyahat ve turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n, krizlerden Ã§ok etkilendiÄŸini aktaran Ã–zpak, koronavirÃ¼sÃ¼n etkilerini iki ay Ã¶ncesinden hissettiklerini vurguladÄ±.
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"Hijyen standartlarÄ±nÄ± yukarÄ±ya Ã§ektik"
Vergi desteÄŸi beklediklerini dile getiren Ã–zpak, "Charter uÃ§uÅŸlarÄ±nda hijyen standartlarÄ±nÄ± yukarÄ±ya Ã§ektik. Transfer araÃ§larÄ±, oteller hepsinde elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n Ã¶nlemleri alÄ±yoruz.
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Misafirleri doÄŸru iletiÅŸimle ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡ok ciddi bir iptal dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. PlanladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Hint dÃ¼ÄŸÃ¼nleri ve etkinliklerin yÃ¼zde 90'Ä± iptal edildi." ifadelerini kullandÄ±.
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Åžilili ailenin Avrupa'da Ã§ok fazla destinasyon olmasÄ±na raÄŸmen Antalya'yÄ± tercih etmesinin Ã§ok ilginÃ§ olduÄŸunu ifade eden Ã–zpak, "Uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.
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DÃ¼nyada yaÅŸanan krize raÄŸmen iki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de TÃ¼rkiye'ye getirmeyi baÅŸardÄ±k. BÃ¼tÃ§eleri de yÃ¼ksek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.