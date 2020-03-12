Turizm merkezi Belek ve Kundu tesisler bÃ¶lgesindeki iki otelde dÃ¼zenlenen ve her birinin bÃ¼tÃ§esi 1 milyon avronun Ã¼zerinde olan iki dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar aylar Ã¶ncesinden baÅŸladÄ±.Â