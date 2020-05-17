Gündem Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 23:13 , 17 Mayıs 2020 - 23:14

3. faz yardım parası ödemeleri ne zaman? 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden devam ediyor. Yapılan ilk iki yardımdan yararlanmayan kişilerin başvuru yapabileceği sosyal yardım başvurusu için henüz başvuru yapmayan pek çok vatandaş, başvuru için gerekli şartları sorguluyor. Öte yandan e-Devlet'ten online şekilde başvurusunu kolayca tamamlayan yüz binlerce kişi de sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi yardım parası başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?