1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. faz sosyal yardım ne zaman verilecek?
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden tamamlayan binlerce vatandaşın gözü şimdi, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Online olarak başvurularını ileten vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı ve 1.000 TL yardım parası ödemesinin yapılacağı tarihe odaklandı. PTT şubeleri aracılığı ile yapılması beklenen ödemelerin ne zaman yapılacağını merak eden ihtiyaç sahipleri, nisan ayının son günleri ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Konuya dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, özellikle Bakanlık kaynaklarından gelen açıklamaları sorguluyor. Peki, 3. faz sosyal yardım ne zaman verilecek? 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ayrıntıları açıklanan sosyal yardımlara başvurular, geçtiğimiz haftalarda başlamış ve e-Devlet üzerinden online şekilde yapılmıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları desteklemek için oluşturulan Sosyal Destek Programı 2 fazladan oluşuyordu. İlk iki fazda ödemeler yapılmış, 3. faz için ise başvurular internet üzerinden alınmıştı. İşte, 3. faz sosyal yardım ödemeleri hakkında merak edilen ayrıntılar...
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KİMLER BAŞVURU YAPTI?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
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Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
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Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILDI?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
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Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
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Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
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GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
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Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.