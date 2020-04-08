Sosyal yardım başvurusu (3.FAZ) ne zaman başlayacak? Sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığı müjdesini verdi. Bakan Selçuk, 3. fazda, 1 ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1.000’er TL destekte bulunacaklarını söyledi. Peki, 3. Faz nakdi yardım başvurusu ne zaman başlayacak?Sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?
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Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000’er TL nakdi destek verildiğini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. ve 3. faz sosyal yardımlarla ilgili açıklamada bulundu. Daha önce yaptığı açıklamada virüs etkilerini de düşünerek fiziki bir başvuru almadıklarını belirten Selçuk, 3. faz sosyal yardım başvurularıyla ilgili de bilgilendirmede bulundu. Peki, 3. Faz sosyal yardım başvurusu ne zaman başlayacak? Sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?
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Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayan Selçuk, sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, 3. fazda, 1 ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1.000’er TL destekte bulunacaklarını söyledi.
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Bakan Selçuk; “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız.” dedi. Bakan Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.
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Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama nasıl yapılır?
“Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.