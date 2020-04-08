Sosyal yardım başvurusu (3.FAZ) ne zaman başlayacak? Sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?

Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000’er TL nakdi destek verildiğini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. ve 3. faz sosyal yardımlarla ilgili açıklamada bulundu. Daha önce yaptığı açıklamada virüs etkilerini de düşünerek fiziki bir başvuru almadıklarını belirten Selçuk, 3. faz sosyal yardım başvurularıyla ilgili de bilgilendirmede bulundu. Peki, 3. Faz sosyal yardım başvurusu ne zaman başlayacak? Sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?