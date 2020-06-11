Gündem Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 08:45 , 11 Haziran 2020 - 08:46

3. faz pandemi paraları ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden devam ediyor. Sosyal yardım başvurusu için henüz başvuru yapmayan pek çok vatandaş, başvuru için gerekli şartları sorguluyor. Günler önce başlayan başvuru süreci kapsamında başvurularını tamamlayan vatandaşların gözü sonuçların ilan edileceği tarihte. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emeklililer, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar başvuru yapabiliyor. Peki, 3. faz pandemi paraları ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?