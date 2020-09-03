Gündem Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 08:29 | 03 Eylül 2020 - 08:30

3. faz pandemi 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman sonuçlanır? e-Devlet pandemi yardımı başvuru ve sonuç ekranı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, hane başına 1000'er lira destek içeren 3. faz sosyal destek programı gündemde yer almaya devam ediyor. 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu, söz konusu miktar için gerekli başvuruları tamamlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Kamu işçileri, memurlar, emeklililer, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşların başvuru yapabileceği yardım parası için sonuç sorgulamasının nasıl yapılacağı sorguluyor. Peki, pandemi sosyal yardım paraları ne zaman verilecek?