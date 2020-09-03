3 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 market haftanın kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta perşembe gününün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. 3 Eylül’de market raflarına yeni ürünler eklendi. Markette bugün 2 yıl garantili 5 kg. yıkama ve 800 devir özellikli çamaşır makinesi 999 TL, uydu alıcılı led tv 899 TL, android smart led tv 2.199 TL, dikiş makinesi 529 TL, gölgelikli salıncak 289,95 TL, pilates matı 29,95 TL, bel inceltici disk 44,95 TL, çok yönlü karın ve bel egzersiz aleti 49,95 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
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A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bugün gelen ürünler arasında 4 raflı çok amaçlı dolap 179 TL, akıllı drone 199 TL, 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, kaymaz taban kadife yolluk 39,95 TL, oval kapaklı borcam 35 TL, desenli termos 14,95 TL, cam matara çeşitleri 12,50 TL, cam kare kavanoz 12,50 TL, fırın kabı 22,50 TL, yemek tabağı/kase 4,95 TL fiyatı ile bulunuyor.