3. doz BioNTech aşısı yapılacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Koca açıkladı!
KoronavirüsBilim Kurulu Toplantısı'nın sonuçları ve alınacak kararlar için gözler Sağlık Bakanı Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Türkiye'de ve dünyada salgınla mücadelede en iyi silah olan aşılama tüm hızıyla devam ederken 3. doz BioNTech aşısının uygulanıp uygulanmayacağı gündeme geldi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nda 3. doz aşıların istişare edileceğini belirtti. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ve BioNTech 3. doz aşılar hakkında ayrıntılı bilgiler.
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BioNTech 3. doz aşı ne zaman yapılacak sorusu son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama Bakan Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 yaş altı çocukların aşı olmalarının gündemde yer almadığını ifade ederek 3. doz aşıların ise yarınki Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağını belirtti. Bilim Kurulu üyeleri ve Bakan Koca'nın katılımı ile kritik toplantı çarşamba günü yapılacak. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunacak.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 3 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklama ile ya da canlı yayında alınan kararları kamuoyuna duyuracak.
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BİONTECH 3. DOZ AŞI YAPILACAK MI?
Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu;
Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır bilim kurulundan sonra açıklamayı yapmış oluruz yarın bilim kurulu gündeminde olacak.
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KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 837 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,38 olarak kayıtlara geçti.
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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 663 bin 497 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz." ifadelerini kullandı.