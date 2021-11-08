3.doz BioNTech aşısı ne zaman ve kimlere öncelikli yapılacak? İşte randevu detayları
3. doz BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda, 3. doz mRNA aşıları için onay verildi. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 ay kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek 3. doz aşı uygulanacağını bildirdi. Salgında en etkin silah olan aşılar ile belli süre koruyucu antikor oluşuyor. Peki, 3. doz BioNTech aşısı kimlere yapılacak ve randevu nasıl alınır? İşte, 3. doz aşı randevusu alma ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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3. doz aşı randevusu alma ekranı, Sağlık Bakanlığı'nın mRNA aşılarında hatırlatma dozuna onay vermesinin ardından yoğun ilgi görmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, iki doz BioNTech aşısı olan vatandaşların hatırlatma dozu yaptırmalarına karar verdi. e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden randevu alınarak sıralı gelenler 3. doz aşılarını hastanelerde yaptıracaklar. 6. aydan sonra koruyuculuğunun düştüğü tespit edilen mRNA aşıları, 2. dozunu yaptıralı 6 ayı geçenlere uygulanacak.
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3. DOZ AŞILAR KİMLERE YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın gündeminin ve sürece ilişkin yeni kararların değerlendirildiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bir açıklama paylaştı.
Bakan Koca, kritik toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada bazı önemli kararlar alındığını belirterek kararları şu şekilde sıraladı:
1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;
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a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.
3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.
5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
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AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZKovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.