3. doz aşı zorunlu mu oldu? Biontech hatırlatma dozu kimlere yapılacak? Sağlık Bakanlığı duyurdu
3. doz aşının kimlere yapılacağı ve zorunlu olup olmadığı gündemde yer alıyor. 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya omicron varyantı ile yeniden alarma geçerken Sağlık Bakanlığı da hatırlatma dozunu devreye soktu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir." dedi. Biontech 3. doz aşıların zorunluluğu da öne çıkan konulardan oldu. Peki, 3. doz aşı zorunlu mu oldu? İşte, 3. doz aşılar hakkında ayrıntılı bilgiler.
3. doz koronavirüs aşısı zorunlu mu, sorusu TFF'nin 3. doz aşı olmayan kişilerin stadyumlara giremeyeceğini duyurması sonrası milyonların gündemine geldi. Türkiye'de omicrona karşı alınan önlem sonrası Sağlık Bakanlığı da 3. dozların yapılması çağrısında bulundu. mRNA aşısı yani Biontech aşısının 3. dozu aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlara uygulanabilecek.
3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun, Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldiğini bildirdi. Omicron varyantının Türkiye'deki olası etkilerinin değerlendirildiğini belirten Bakan Koca, "Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan Omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
KİMLER 3. DOZU OLMALI?
Omicron'a karşı alınabilecek tedbirlerin başında aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesi olduğu değerlendirmesinde bulunan Bakan Fahrettin Koca, şu açıklamada bulundu:
"Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."
"Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."
3. DOZ KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair en çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden yayınlandı. "Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?" sorusuna yönelik yer alan bilgiler şöyle;
"Türkiye'de aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."