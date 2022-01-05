3. doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS aşı randevusu alma ekranı

2019'un Aralık ayından bu yana devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz aşı için süre 6 aydan 3 aya indirilmişti. Bu gelişmenin ardından aşı randevusu alma araştırmaları hız kazandı. İşte, MHRS aşı randevusu alma ekranı...