3. doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS aşı randevusu alma ekranı
2019'un Aralık ayından bu yana devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz aşı için süre 6 aydan 3 aya indirilmişti. Bu gelişmenin ardından aşı randevusu alma araştırmaları hız kazandı. Peki, 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, MHRS aşı randevusu alma ekranı...
SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
ASI 1234567890 3934
E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ
- Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
- Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
- Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
- "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
- "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
- Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ