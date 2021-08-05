3. doz aşı ne zaman yapılmalı? İşte BioNTech aşısının 3. dozu hakkında bilgiler
Sağlık Bakanı Koca, tedarikinde aksama yaşanan BioNTech aşılarının dün gece gelmeye başladığını belirterek, "13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası 3. doz koronavirüs aşısı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, 3. doz aşı ne zaman yapılmalı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 303 bin 572'si birinci doz, 27 milyon 831 bin 610'u ikinci doz, 5 milyon 194 bin 192'si üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 329 bin 374'e yükseldi. İşte, 3. doz aşı hakkında merak edilenler...
2
KİMLER 3. DOZ AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aşılama hakkındaki yeni kararlarına ilişkin, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" dedi.
3
3. DOZ AŞI NE ZAMAN OLUNMALI?
Koca, Bilim Kurulu'nun 3'üncü doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:
"Buna göre; 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3'üncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3'üncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3'üncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3'üncü doz olarak yaptırabilirsiniz. Bilim Kurulumuzun gündemindeki bir diğer konu ise hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacakları konusuydu. Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir. Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."