3. doz aşı ne zaman yapılacak, zorunlu mu? e Nabız BioNTech 3. doz aşı randevusu ekranı!
3. doz aşının uygulanacağı tarih ve zorunluluk durumu, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takvimini güncellemesi sonrası vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Salgınla mücadelede önemli adım atan Bakanlık BioNTech 3. hatırlatma dozunun uygulanacağını bildirdi. BioNTech aşısı yaptıran ve üzerinden 6 ay geçen 18 yaş üstü herkes hatırlatma dozunu hastanelerde yaptırabilecekler. 3. dozun çıkıp çıkmadığı e Nabız sistemi üzerinden kontrol edilebilecek. Peki, 3. doz aşı ne zaman yapılacak, zorunlu mu? İşte, e Nabız BioNTech 3. doz aşı sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
3. doz aşı ne zaman yapılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. İsrail, İngiltere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve daha birçok ülkede üçüncü doz BioNTech aşı hakkı tanınmasının ardından Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de hatırlatma dozu olunmasına karar verdi. Ülkemizde de 3 Kasım’da risk gruplarına hatırlama dozu hakkı tanımlandı. Öte yandan, e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden randevu alınarak sırası gelenler aşılarını olabilecekler.
3. DOZ AŞILAR KİMLERE YAPILACAK?
Ülkemizde de 3 Kasım’da risk gruplarına hatırlama dozu hakkı tanımlandı. Önce 60 yaş üzeri vatandaşlar, 18-60 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli mesleklerle çalışanlara tanımlanan üçüncü hatırlatma dozu hakkı, 10 Kasım’da ise 2 doz BioNTech aşısı olup 6 ayı dolan 18 yaş üzeri herkese açıldı.
Sağlık Bakanı Koca şu açıklamalarda bulundu;
18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.
Sağlık Bakanı Koca şu açıklamalarda bulundu;
18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZKovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.