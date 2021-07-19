3. doz aşı ne zaman yapılacak? Koronavirüs üçüncü doz aşı kimlere uygulanacak? Sağlık Bakanlığı aşılama takvimi
3. doz aşının ne zaman ve kimlere yapılacağı aşılama sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. Dünyayı tehdit eden Delta varyantı ve Delta Plus varyantına karşı aşılama takvimini güncelleyen Sağlık Bakanlığı, 2. doz aşısı tamamlanmış olan 50 yaş üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına 3. dozların da uygulanacağını bildirdi. ‘3. doz gerekli mi değil mi?’ tartışması devam ederken 3. doz aşının BioNTech mi yoksa Sinovac mı olacağı kişilerin tercihine bırakılacak. Peki, 3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte, koronavirüste üçüncü doz aşı süresi hakkında yapılan açıklamalar.
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Üçüncü doz aşı tarihi, 2. dozları yaptırmış olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Toplumsal bağışıklık oranlarında kritik önem taşıyan üçüncü doz aşılar Türkiye'de başlatıldı. Uzmanlar ise “İlk iki dozunu Sinovac olanlara 3. doz BioNTech aşısı öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 3. doz aşılar şimdilik 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları için uygulanıyor. Yeni yaş gruplarının ise daha sonra açıklanması bekleniyor.
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3. DOZ AŞILAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca şunları söyledi;
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Bugünkü toplantıda 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmede bulunuldu. 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. dozda istedikleri aşıyı olabilirler. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz. Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecekler.
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UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
3. doz için hangi aşıyı tercih etmeliyiz? sorusu ile ilgili KLİMİK Yönetim Kurulu üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul şu açıklamaları yaptı;
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“İlk iki dozunu Sinovac olanlara 3. doz BioNTech aşısı öneriyoruz. Diyelim 3 ay önce (daha önce bu süre 6 ay olarak belirlenmişti) hastalığı atlattınız. O zaman 1 doz BionTech yeterli. Hastalık + 1 doz aşı oldunuz varsayalım. 2. doza ihtiyaç var mı? Aslına bakarsanız yok! Hastalığı atlatanlarda tek doz mRNA aşısı yeterli derece bağışıklık oluşturuyor. Ama sıkıntı şu! Avrupa’da bazı ülkeler en az 2 doz aşı şartı koşuyor! Onun için de ‘2. doz olmak isteyen olsun’ gibi bir yaklaşıma gidildi. Bilimsel olarak ne kadar doğru? Tartışılır.