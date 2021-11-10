3. doz aşı ne zaman yapılacak? Hatırlatma dozu BioNTech aşısı kimlere yapılacak? Bilim Kurulu açıkladı
3. doz aşıların uygulanacağı tarih için Bilim Kurulu'ndan flaş açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu'nda, 3. doz mRNA aşıları için onay verilmesinin ardından, hatırlatma dozunun kimlere uygulanacağı da belirlendi. Toplantının ardından yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş olanların hatırlatma dozunu yaptırabileceklerini belirtti. Peki, 3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte, 3. doz aşı tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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3. doz BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda, 3. doz mRNA aşıları için onay verildi. Salgında en etkin silah olan aşılar ile belli süre koruyucu antikor oluştururken 18 yaş üzerinde sırası gelenlere 3. doz uygulaması yapılacak. Öte yandan, e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden randevu alınarak sıralı gelenler 3. doz aşılarını hastanelerde yaptıracaklar.
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3. DOZ AŞILAR KİMLERE YAPILACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca şu açıklamalarda bulundu;
Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan Hatırlatma Dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
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AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZKovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.