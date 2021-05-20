3. doz aşı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu'nda Prof. Dr. Uğur Şahin'den açıklama!
Koronavirüs aşısı tedariki dünyada devam ederken, Prof. Dr. Uğur Şahin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Prof. Dr. Şahin canlı yayında yaptığı açıklamada 3. doz aşı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca'nın " 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum." sorusuna yanıt veren Şahin üçüncü doz için en erken 6 ay sonrasını işaret etti. İşte, koronavirüste 3. doz aşı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
3. doz aşının ne zaman yapılacağı son gelişmeler ile takip edilirken Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıkmalamar geldi. Koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Uğur Şahin Bakan Koca'nın sorularına canlı yayında yanıt verdi. Şahin "Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. " ifadesini kullandı. Öte yandan Şahin aşının mutasyonlar üzerindeki etkilerine de değindi.
2
3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin ortak olduğu BioNTech şirketiyle 90 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaşma yapılırken, bugünkü toplantıya Prof. Dr. Şahin de katıldı. Basın toplantısına katılan Uğur Şahin, 120 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca toplantıda şunları söyledi;
3
Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz ... yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.
4
Prof. Dr. Şahin ise şunları ifade etti; "Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.
5
Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.