3. doz aşı ne zaman yapılacak? 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları için açıklama
3. doz aşıların yapılacağı tarih, çift doz aşısı yapılanların sayısının 15 milyonu geçmesinin ardından gündeme geldi. Aşılama sürecine hız veren Sağlık Bakanlığı yaş sınırını düşürürken 3. doz aşı takvimini de gündemine aldı. Koronavirüs aşı takvimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılama süresinin Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağını bildirdi. Peki, 3. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? İşte, koronavirüste üçüncü doz aşı takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtına yönelik Bakan Koca'dan açıklamalar geldi. Daha önce temmuz ayında Sağlık Bakanlığı'nın 3. doz aşılarla ilgili değerlendirme yapılacağı bildirilmişti. Konuyla ilgili Bakan Koca yaptığı açıklamada, 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili konunun yarınki Bilim Kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi. Öte yandan Uğur Şahin üçüncü doz aşılarla ilgili daha önce ""Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. " açıklamasında bulunmuştu.
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3. DOZ AŞILAR NE ZAMAN YAPILACAK?
3.doz aşılarla ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nda görüşme yapılacak. Çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen toplantı sonrası Bakan Koca'nın konuya dair bilgiler vermesi bekleniyor.
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UĞUR ŞAHİN AÇIKLAMIŞTI
20 Mayıs tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'na Uğur Şahin video konferans yöntemiyle katılmıştı. Gündemde yer alan 3. doz aşılarla ilgili görüş bildiren Şahin "Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. " ifadesini kullandı.
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Şahin, "Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir." dedi.