3. doz aşı ne zaman yapılacak? 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları için açıklama

Şahin, "Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir." dedi.