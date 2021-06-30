3. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? Üçüncü doz aşı randevusu için son dakika açıklama... Bakan Koca tarih vererek duyurdu

Bugünkü toplantıda 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmede bulunuldu. 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. dozda istedikleri aşıyı olabilirler. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz. Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecekler.