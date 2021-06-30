3. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? Üçüncü doz aşı randevusu için son dakika açıklama... Bakan Koca tarih vererek duyurdu
Üçüncü doz aşı randevuları için son dakika açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler." dedi. Aşı randevuları MHRS, e Nabız, e Devlet ve telefon ile alınabilecek. Açıklama sonrası üçüncü doz aşıların kimlere yapılacağı da gündeme geldi. Peki, 3. doz aşılar ne zaman ve kimlere yapılacak? İşte, o konu hakkında Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar....
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3. doz aşılar ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Koronavirüs sürecinde aşılama hızı artarken Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda 3. doz aşılarla ilgili alınan kararı duyurdu. Toplumsal bağışıklık için önem arz eden üçüncü doz aşılarla ilgili Bakan Koca, "Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. dozda istedikleri aşıyı olabilirler. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILARI KİMLER NE ZAMAN YAPTIRACAK?
Türkiye yarın 05.00 itibarıyla normalleşme sürecine geçecekken, bugün kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Koca toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
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Bugünkü toplantıda 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmede bulunuldu. 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. dozda istedikleri aşıyı olabilirler. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz. Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecekler.
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2. DOZ AŞILAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozunu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur. Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye'nin aşıya ulaştığını iddia etmek emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur. 9 aydır aşıya en doğru koşullarda ulaşmak için gayret eden, bu devletin kurumlarıdır. Bu hizmetler elbette bizim sorumluluğumuz ve görevimizdir. Görevimizi yapmış olmak sebebiyle iltifat beklemiyoruz.