3. doz aşı kimlere, ne zaman yapılmalı? İşte koronavirüs aşılamasında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2 doz mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını belirtmişti. İkinci doz aşısını olan pek çok vatandaş da 3. doz aşı için araştırmalarına hız verdi. İşte, koronavirüs aşılama çalışmalarından son bilgiler...