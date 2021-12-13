3. doz aşı kimlere, ne zaman yapılmalı? İşte koronavirüs aşılamasında son durum
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak açıklandı. Öte yandan şimdi ise 3. doz aşı hakkındaki bilgiler sorgulanıyor. Peki, 3. doz aşı kimlere, ne zaman yapılmalı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2 doz mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını belirtmişti. İkinci doz aşısını olan pek çok vatandaş da 3. doz aşı için araştırmalarına hız verdi. İşte, koronavirüs aşılama çalışmalarından son bilgiler...
Ülkemizde de 3 Kasım’da risk gruplarına hatırlama dozu hakkı tanımlandı. Önce 60 yaş üzeri vatandaşlar, 18-60 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli mesleklerle çalışanlara tanımlanan üçüncü hatırlatma dozu hakkı, 10 Kasım’da ise 2 doz BioNTech aşısı olup 6 ayı dolan 18 yaş üzeri herkese açıldı.