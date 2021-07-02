3. doz aşı aşı ne zaman, kimlere yapılacak? Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak? İşte 5 soruda hatırlatma dozu

2- Aşılama süreci nasıl ilerleyecek? Üçüncü doz aşılama öncelikle iki doz aşısını olmuş sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlayacak. Bu kapsamda huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşların da aşılaması yapılacak.



Edinilen bilgiye göre, bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak. CoronaVac veya BioNTech aşısını olanlar için bu sürede bir değişiklik söz konusu olmayacak.



Sağlık Bakanlığı bu grupların ardından üçüncü doz aşıyı diğer yaş gruplarıyla devam ettirmeyi planlıyor.