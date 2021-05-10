3 bin 300 yıllık yazıt eski bir evin kapısında çıktı
2020 yılının en büyük arkeolojik keşfi eski bir evin kapı sövesinden çıktı. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Çiğdem Maner, Hitit Kralı IV. Tudhaliya dönemine ait yazıtın bir bölümünün Konya'nın Emirgazi ilçesi Karaören köyündeki bir evin kapı sövesinde bulunduğunu tespit etti. Yazıtın diğer yarısının ise aynı evin kapı basamağı olarak kullanıldığı ortaya çıktı ancak 2015'te kaybolmuş. Kültür ve Turizm Bakanlığı yazıtın kayıp bölümünü Interpol aracılığıyla tüm dünyada aramaya başladı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.