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Gündem
Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 17:54 | 

3 aylar ne zaman başlıyor? İşte 2022 üç aylar takvimi

"Üç Aylar ne zaman?" sorusunun yanıtı, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarında ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen üç aylar tarihlerini internet üzerinden sorguluyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor?

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Hicri takvimde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar tarafından Üç Aylar olarak adlandırılıyor ve heyecanla bekleniyor. Kandillerle beraber bu mübarek ayları idrak edecek olan vatandaşlar, 2022 dini takvimini merak ediyor ve tarihleri araştırıyor. İşte, 2022 üç aylar takvimi...
22022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

2022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

32022 KANDİL TARİHLERİ

2022 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

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