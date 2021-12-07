3 aylar ne zaman başlıyor? İşte 2022 üç aylar takvimi

Hicri takvimde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar tarafından Üç Aylar olarak adlandırılıyor ve heyecanla bekleniyor. Kandillerle beraber bu mübarek ayları idrak edecek olan vatandaşlar, 2022 dini takvimini merak ediyor ve tarihleri araştırıyor. İşte, 2022 üç aylar takvimi...