3 aylar ne zaman başlıyor? İşte 2022 üç aylar takvimi
"Üç Aylar ne zaman?" sorusunun yanıtı, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarında ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen üç aylar tarihlerini internet üzerinden sorguluyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor?
Hicri takvimde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar tarafından Üç Aylar olarak adlandırılıyor ve heyecanla bekleniyor. Kandillerle beraber bu mübarek ayları idrak edecek olan vatandaşlar, 2022 dini takvimini merak ediyor ve tarihleri araştırıyor. İşte, 2022 üç aylar takvimi...