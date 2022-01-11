3 aylar ne zaman başlıyor? İşte 2022 Receb ayı 1. gün tarihi

Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 recep ayının başlayacağı tarih...