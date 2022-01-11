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Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 11:33 | 

3 aylar ne zaman başlıyor? İşte 2022 Receb ayı 1. gün tarihi

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların ilki olan recep ayının 2022 başlangıç tarihi için araştırmalar hız kazandı. Recep ayı, nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazların kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği bir ay olarak dikkat çekiyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor?

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Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 recep ayının başlayacağı tarih...
2ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
3REGAİB KANDİLİ TARİHİ

REGAİB KANDİLİ TARİHİ

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
4MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ

MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.
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