3 aylar ne zaman başlıyor? İşte 2022 Receb ayı 1. gün tarihi
İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların ilki olan recep ayının 2022 başlangıç tarihi için araştırmalar hız kazandı. Recep ayı, nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazların kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği bir ay olarak dikkat çekiyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor?
Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 recep ayının başlayacağı tarih...
REGAİB KANDİLİ TARİHİ
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.