3 aylar ne zaman başlayacak? İşte 2022 başlangıç tarihi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.



Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.



