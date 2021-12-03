3 aylar ne zaman başlayacak? İşte 2022 başlangıç tarihi
Dini vazifelerini yerine getirebilmek için Recep ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Hz. Muhammed'in 'Allahım Recep ve Şaban ayında bizi bereketlendir, Ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, bu ayın başlangıcı için artık kısa bir süre kaldı. Peki, 3 aylar ne zaman başlayacak?
'Üç aylar ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan recep ayının başlangıç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2022 Recep ayının başlangıç tarihi...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.