3 ay sonra ilk kez kapılarını açtı! Akın akın gittiler...
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
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Efsanevi Mona Lisa ve müzenin antikalar koleksiyonu da dahil olmak üzere önemli sergiler yeniden ziyaretçiler için açılsa da mesafenin sorunlu olduğu bazı galerilerin kapalı kalmaya devam edeceği ifade edildi.
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Ziyaretçilerin ise sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takması gerektiği belirtildi.
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Tüm ziyaretler için önceden rezervasyon ve zaman kısıtlaması zorunluluğu getiren müze yönetimi, turizmin ağır kayıp vermesi nedeniyle ekonomik açıdan zor döneme hazırlıklı olunması uyarısı yaptı.
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Müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, müzenin tadını çıkardı.
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Müze Direktörü Jean-Luc Martinez, pandemi nedeniyle yabancı turist akışının durduğunu ve dünya virüse adapte olana dek fazla yabancı turist gelmeyeceğini söyledi.
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Ziyaretçilerinin yüzde 80'ini kaybedeceklerini dile getiren Martinez, geçen yıl Louvre'u gezen 9.6 milyon ziyaretçinin yüzde 70'nin yabancı olduğuna dikkat çekti.
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FRANSADA SON DURUM
Worldometers verilerine göre, Fransada toplamda 166 bin 960 koronavirüs vakası tespit edildi. Bunların arasından 77 bin 60 kişi iyileşirken; 29 bin 893 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede 60 bin 7 aktif vaka bulunuyor.