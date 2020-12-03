3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözleri için en anlamlı seçenekler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu özel günün anlamını pekiştirmek için kullanılıyor. Bu farkındalık gününde bir yandan engelli hakları vurgulanırken diğer yandan engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekiliyor. Engelliler Günü mesajları aracılığıyla bu günün anlam ve önemine ortak olmak isteyen kişiler, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, Dünya Engelliler Günü'nün tarihi ve bugünün anlam - önemini ifade eden mesajlar ve sözler derlemesi
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1
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajlar ve sözler ile anlam bulmaya devam ediyor. Doğuştan ya da sonradan engelli olarak yaşamlarına devam eden kişiler adına farkındalık yaratmak için idrak edilen bugüne özel mesajlar, pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. İşte, 3 Aralık Dünya Engelliler günü sözleri ve mesajları...
2
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"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
"Bugün vesilesiyle engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan, azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize güç veren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor ve kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum."
3
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"Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz."
"Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun."
"Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz."
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“Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.”
“Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.”
“Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.”
“Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.”
“Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.”
5
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DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?
Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.