3 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel kataloğu her hafta güncel olarak yayımlanıyor. Markete perşembe günleri fırsat ürünleri geliyor. 3 Aralık A101 aktüel kataloğu içerisinde çubuk el blender 79,95 TL, vücut bakım ve tıraş makinesi 99,95 TL, 19 parça seramik kahvaltı seti 99,95 TL, ızgara tava 69,95 TL, ahşap çubuklu ayakkabılık 34,95 TL, 4 raflı çok amaçlı dolap 179 TL, turbo fırın 1.249 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel kataloğunun tamamı