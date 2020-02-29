29 Şubat'ta doğan ünlüler... 4 yıl da bir doğum günü kutluyorlar

29 ŞUBAT NEREDEN GELİYOR Artık yıl, takvim yılının mevsimlerle ve Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için fazladan bir gün içeren yıllara verilen ad. Bu fazladan gün Gregoryen takviminde 29 Şubat olarak seçilmiştir. Bu takvimin kurallarına göre bir yılın artık yıl olup olmadığı şöyle belirlenir: Yıl, 4'e tam bölünebiliyorsa artık yıldır. Örneğin; 2004, 2008, 2012, 2016 yılları artık yıllardır. Ancak, bir güneş yılının 365,25 günden daha az olmasından kaynaklanan, 4'e tam bölünebilmesine rağmen artık yıl olmayan yıllar vardır. 100'e tam bölünebilen bir yılın artık yıl olabilmesi için 400'e de tam bölünebilmesi gerekir. Örneğin; 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 yılları artık yıllardır; ancak 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 yılları artık yıl değillerdir.