29 Şubat'ta doğan ünlüler... 4 yıl da bir doğum günü kutluyorlar
Bugün takvimler dört yılda bir gelen bir günü gösteriyor: 29 Şubat. Kimileri için korkunç, kimileri içinse ayrıcalık getiren olağanüstü bir gün. Dünyaya 29 Şubat'ta gözlerini açanlar yeni yaşlarını kutlamak için tam dört tane 365 gün altı saatin geçmesini bekliyorlar. Aksi halde ne doğum günü hediyesi var ne bir kutlama...
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Bu "ayrıcalıklı" kişiler arasında sayıları az da olsa ünlüler de var. İşte 29 Şubat'ta doğan ünlüler.
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Nejat İşler
Şu sıralar Çukur dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Nejat İşler 29 Şubat 1972’de doğdu. Doğum günü kutlamayı pek sevmeyen İşler bu yönden şanslı ünlülerden…
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Muhsin Ertuğrul
Çağdaş Türk sinema ve tiyatrosunun öncülerinden Muhsin Ertuğrul da 29 Şubat 1892'de doğdu. Türk Sineması'nın ilk sesli filmi olan İstanbul Sokaklarında 1928'de, ilk renkli film olan Halıcı Kız da 1953'te Muhsin Ertuğrul tarafından çekildi.
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Ertuğrul, Türk tiyatrosu ve sinemasının duayeniydi. 29 Şubat doğumlu olan Muhsin Ertuğrul 1 Mayıs 1979 yılında aramızdan ayrıldı.
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Erol Büyükburç
Türk müziği şarkıcılarından Erol Büyükburç, 29 Şubat 1936'da Adana'da doğdu. 1961 yılında ‘‘Little Lucy’’ adlı bestesiyle müzik hayatına başlayan Büyükburç, 1960 ve 1961 yıllarında milli orkestrayla birlikte Balkan festivallerine katılarak birinci oldu. Sanatçı, müzikle uğraşmanın yanısıra, 12 filmde de başrol oynadı. Usta sanatçı 15 Mart 2015 yılında hayatını kaybetti
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Nilüfer Aydan
Cilalı İbo filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Nilüfer Aydan da 29 Şubat doğumlu ünlülerden. 1940 yılında İstanbul'da doğan sinema oyuncusu, artık dizi filmlerde ufak tefek roller alıyor. Her fırsatta eski Türk filmlerini özlediğini dile getiren Aydan, 29 Şubat doğumlu olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etmişti.
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Hülya Şen
Birçok dizi ve reklam projesinde yer alan oyuncu Hülya Şen de 29 Şubat’ta doğan ünlülerden… 52 yaşındaki usta oyuncu ‘O Hayat Benim’, ‘Hatırla Gönül’ ‘Paramparça’ ve son olarak da ‘Avlu’ dizisinde rol aldı.
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29 ŞUBAT NEREDEN GELİYOR
Artık yıl, takvim yılının mevsimlerle ve Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için fazladan bir gün içeren yıllara verilen ad. Bu fazladan gün Gregoryen takviminde 29 Şubat olarak seçilmiştir. Bu takvimin kurallarına göre bir yılın artık yıl olup olmadığı şöyle belirlenir: Yıl, 4'e tam bölünebiliyorsa artık yıldır. Örneğin; 2004, 2008, 2012, 2016 yılları artık yıllardır. Ancak, bir güneş yılının 365,25 günden daha az olmasından kaynaklanan, 4'e tam bölünebilmesine rağmen artık yıl olmayan yıllar vardır. 100'e tam bölünebilen bir yılın artık yıl olabilmesi için 400'e de tam bölünebilmesi gerekir. Örneğin; 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 yılları artık yıllardır; ancak 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 yılları artık yıl değillerdir.