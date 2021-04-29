29 Nisan A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünleri

A101 marketleri, her hafta perşembe günleri tüketicilere yeni ürünler sunuyor. Bugün de raflarda çeşitli yeni ürünler yerlerini aldı. A101'e bugün gelenler arasında şarjlı dik süpürge 699 TL, çizgili katlanabilir sandalye 59.95 TL, powerbank 69.95 TL, bluetooth kulaklık 79.95 TL, duvar saati 21.95 TL, organizer çeşitleri 5.95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünlerin tamamı...