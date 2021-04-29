29 Nisan A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünleri
29 Nisan A101 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 marketleri her hafta yeni ürünler sunuyor. 29 Nisan A101 aktüel kataloğu içerisinde 40N5000 40" full hd tv 2.599 TL, yazıcı 1.499 TL, klavye mouse seti 39.95 TL, ahşap katlanabilir sandalye seti 249.95 TL, 5 raflı kitaplık 119.95 TL, elektrikli cezve 79.95 TL, dolap içi asılı raf 19.95 TL fiyatı ile bulunuyor.
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A101 marketleri, her hafta perşembe günleri tüketicilere yeni ürünler sunuyor. Bugün de raflarda çeşitli yeni ürünler yerlerini aldı. A101'e bugün gelenler arasında şarjlı dik süpürge 699 TL, çizgili katlanabilir sandalye 59.95 TL, powerbank 69.95 TL, bluetooth kulaklık 79.95 TL, duvar saati 21.95 TL, organizer çeşitleri 5.95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünlerin tamamı...