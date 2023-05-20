29 Mayıs okullar tatil mi 2023? İkinci tur seçimlerden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı? Gözler Bakan Özer'in açıklamasında!

Seçimden sonraki gün 29 Mayıs okullar tatil mi, okul var mı soruları gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın belirlemek üzere 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek seçimler, ilk turda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı seçimlerde okulların 29 Mayıs'ta tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili henüz MEB'den açıklama gelmezken, okulların 29 Mayıs'ta tatil olması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.