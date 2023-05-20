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29 Mayıs okullar tatil mi 2023? İkinci tur seçimlerden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı? Gözler Bakan Özer'in açıklamasında!

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#29 Mayıs Okullar Tatil Mi#Seçimden Sonra Okul Var Mı#29 Mayıs Ders Var Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 21:15

29 Mayıs Pazartesi tatil mi, sorusu seçimlerin ertesi gününe denk gelmesi dolayısıyla okula giden öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan memurların gündeminde yer alıyor. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala gözler 29 Mayıs Pazartesi günü için yapılacak MEB açıklamasına çevrildi. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ilk turundan sonraki pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığı'nda tüm yurtta eğitim öğretime 1 gün ara verilmişti. 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur seçimler de daha önce olduğu gibi okullarda gerçekleşecek. Peki, seçimden sonraki gün okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı? 29 Mayıs okul var mı, tatil mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/429 Mayıs okullar tatil mi 2023 İkinci tur seçimlerden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı Gözler Bakan Özerin açıklamasında

Seçimden sonraki gün 29 Mayıs okullar tatil mi, okul var mı soruları gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın belirlemek üzere 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek seçimler, ilk turda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı seçimlerde okulların 29 Mayıs'ta tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili henüz MEB'den açıklama gelmezken, okulların 29 Mayıs'ta tatil olması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.

2/429 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ

29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününü tatil etmişti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerine yer vermişti.

Seçimlerin 2. turundan sonraki gün olan 29 Mayıs Pazartesi gününün de tatil edileceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB tarafından açıklama yapıldıktan sonra haberimize eklenecektir.

3/42. TUR YURT DIŞI OY VERME BAŞLADI

2. TUR YURT DIŞI OY VERME BAŞLADI

Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı 2’inci tur seçimleri için bugün sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün itibarıyla başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullandığı noktalardan biri de Esenboğa Havalimanı oldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dış hatlar gidiş terminaline kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, havalimanında kurulan 8 sandıkta oylarını kullandı.

4/429 Mayıs okullar tatil mi 2023 İkinci tur seçimlerden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak mı Gözler Bakan Özerin açıklamasında

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun gerçekleştiği 14 Mayıs'ta yurt dışında seçmen sayısı 3 milyon 416 bin olarak açıklandı. 2'nci turda bu sayıya ilave olarak ilk kez oy kullanacak 2 bin 435 seçmen daha eklendi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 3 milyon 418 bin 435 seçmen 20-24 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek oylarını kullanacak.

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