Milli Piyango 29 Mart 2020 çekiliş sonucu için artık sadece saatler kaldı. Bilet sahipleri kısa bir süre sonra biletlerine herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek. Canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango’nun çekiliş sonuçları MPİ resmi sayfası üzerinden duyurulacak. Bilet sahipleri online sistem üzerinden hem bilet sorgulama yapabilecek hem de sıralı tam listeyi görüntüleyebilecek. 29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...