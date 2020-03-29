29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama sayfası
2020 mart ayının son Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. Aldıkları Milli Piyango biletini ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, heyecanla çekiliş saatini bekliyor. Peki, 29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte çekiliş sonuçlarını takip edebileceğiniz Milli Piyango sorgulama sayfası...
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Milli Piyango 29 Mart 2020 çekiliş sonucu için artık sadece saatler kaldı. Bilet sahipleri kısa bir süre sonra biletlerine herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek. Canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango’nun çekiliş sonuçları MPİ resmi sayfası üzerinden duyurulacak. Bilet sahipleri online sistem üzerinden hem bilet sorgulama yapabilecek hem de sıralı tam listeyi görüntüleyebilecek. 29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...
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Milli Piyango 29 Mart 2020 çekiliş sonucu için artık sadece saatler kaldı. Bilet sahipleri kısa bir süre sonra biletlerine herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek. Canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango’nun çekiliş sonuçları MPİ resmi sayfası üzerinden duyurulacak. Bilet sahipleri online sistem üzerinden hem bilet sorgulama yapabilecek hem de sıralı tam listeyi görüntüleyebilecek. 29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama sayfası
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Milli Piyango sonuçlarının 19 Mart'ta gerçekleşen çekilişinde büyük ikramiyeyi 4 talihli kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişilerden 2'si İstanbul, Ankara ve Trabzon'dan çıktı. Geçmiş aylarda geçen Milli Piyango sonuçlarını görüntülemek ve bilet sorgulama yapmak için aşağıdaki linke tıklayın. MİLLi PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU İÇİN TIKLAYIN.