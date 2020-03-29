MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama sayfası
GeriGündem 29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 15:12, /

29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama sayfası

2020 mart ayının son Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. Aldıkları Milli Piyango biletini ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, heyecanla çekiliş saatini bekliyor. Peki, 29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte çekiliş sonuçlarını takip edebileceğiniz Milli Piyango sorgulama sayfası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Milli Piyango 29 Mart 2020 çekiliş sonucu için artık sadece saatler kaldı. Bilet sahipleri kısa bir süre sonra biletlerine herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek. Canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango’nun çekiliş sonuçları MPİ resmi sayfası üzerinden duyurulacak. Bilet sahipleri online sistem üzerinden hem bilet sorgulama yapabilecek hem de sıralı tam listeyi görüntüleyebilecek. 29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

2

Milli Piyango 29 Mart 2020 çekiliş sonucu için artık sadece saatler kaldı. Bilet sahipleri kısa bir süre sonra biletlerine herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek. Canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango’nun çekiliş sonuçları MPİ resmi sayfası üzerinden duyurulacak. Bilet sahipleri online sistem üzerinden hem bilet sorgulama yapabilecek hem de sıralı tam listeyi görüntüleyebilecek. 29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama sayfası

3

Milli Piyango sonuçlarının 19 Mart'ta gerçekleşen çekilişinde büyük ikramiyeyi 4 talihli kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişilerden 2'si İstanbul, Ankara ve Trabzon'dan çıktı. Geçmiş aylarda geçen Milli Piyango sonuçlarını görüntülemek ve bilet sorgulama yapmak için aşağıdaki linke tıklayın. MİLLi PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU İÇİN TIKLAYIN.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi