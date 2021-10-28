29 Ekim’de otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma bedava mı? Açıklama yapıldı
29 Ekim’de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Yarın milli bayram yurt genelinde kutlanacak. Peki, 29 Ekim’de otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan toplu taşıma hakkında açıklama
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Yarın otobüslerin bedava olup olmadığı ile ilgili açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Milli bayramlar her sene coşku ile karşılanıyor. Bu bayramlardan biri olan Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim’de kutlanıyor. İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılacağı açıklandı ve bazı toplu taşıma araçlarının sosyal medya hesapları açıklamada etiketlendi.
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29 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.’ denildi.
Açılamada, ‘@ietttr, @metroistanbul, @sehir_hatlari’ nın resmi twitter hesapları etiketlendi.