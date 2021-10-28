29 Ekim’de otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma bedava mı? Açıklama yapıldı

Yarın otobüslerin bedava olup olmadığı ile ilgili açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Milli bayramlar her sene coşku ile karşılanıyor. Bu bayramlardan biri olan Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim’de kutlanıyor. İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılacağı açıklandı ve bazı toplu taşıma araçlarının sosyal medya hesapları açıklamada etiketlendi.