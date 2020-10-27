29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, açık mı? Kargolar 29 Ekim'de dağıtım yapacak mı?

Kargolar 29 Ekim'de açık mı kapalı mı olduğu ile gündemde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla pek çok kurum gibi kargolar da kapalı olacak. Konuyla ilgili geçtiğimiz yıl resmi tatillerde açıklamalar yayımlayan pek çok kargo firması, 29 Ekim'de çalışmadıklarını aktarmıştı. Peki, 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu ve yaptıkları açıklamalar neler? İşte, kargoların çalışma programları hakkında detaylı bilgiler
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29 Ekim'de kargolar açık mı sorusu, o gün içerisinde kargo gönderimi gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt genelinde birçok kurumun tatil olması, akıllara 29 Ekim'de kargolar da tatil mi sorusunu getirdi. Peki, 29 Ekim Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
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29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, gönderim ya da dağıtım sağlanıyor mu sorusu ile detaylara hakim olmak isteyen vatandaşlar için detaylar belli oldu. Buna göre;
Yurtiçi Kargo: Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda tüm şubeleri kapalıydı. 29 Ekim Çarşamba günü günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
Aras Kargo : Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.
MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor.
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Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.