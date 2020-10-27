29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, açık mı? Kargolar 29 Ekim'de dağıtım yapacak mı?

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, gönderim ya da dağıtım sağlanıyor mu sorusu ile detaylara hakim olmak isteyen vatandaşlar için detaylar belli oldu. Buna göre;



Yurtiçi Kargo: Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda tüm şubeleri kapalıydı. 29 Ekim Çarşamba günü günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.



Aras Kargo : Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.



MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor.